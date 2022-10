Russische spionnen in België opereren vanuit Ukkel: "Gesloten gemeenschap op omheind terrein"

Een van de mannen die moest vertrekken dit jaar, was Gregory Kuznetsov, de Russische consul-generaal in België die werkte in Antwerpen. Die afdeling in Antwerpen is nu gesloten. "Maar Kuznetsov was eigenlijk geen spion: onze inlichtingendiensten beschouwen hem meer als een beïnvloedingsagent. Zo iemand moet ervoor zorgen dat mensen kunnen infiltreren in politieke kringen, dat er contacten worden gelegd en geloofwaardigheid wordt opgebouwd," zegt Bové.

Opvallend: in de documenten van Staatsveiligheid staat dat zijn banden met extreem-rechtse kringen worden onderzocht. De man werd overigens door Filip Dewinter (Vlaams Belang) uitgenodigd in het Vlaams Parlement, iets waar Dewinter over tweette en wat veel reactie uitlokte. De Belgische Staatsveiligheid en ook hun buitenlandse collega's volgen al langer de Russische banden met extreem-rechts.