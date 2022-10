Sportief viergeslacht uit Lembeke: 90-jarige fietst met 9-jarige achterkleinzoon hellingen op

Aan zijn vele fietsreizen houdt Gaston mooie herinneringen over, hij was zelfs een van de eerste fietsers op het Rode Plein in Moskou. "Dat was net na de val van de muur", vertelt hij. "Via de ambassade kregen we de toestemming van Gorbatsjov om met 5 fietsers over het bekende plein te fietsen. Naar het schijnt waren wij de eerste fietsers die dat mochten doen."

Ook een fietsreis in Marokko zal Gaston niet snel vergeten. "Het Vlaams Blok had net een grote verkiezingsoverwinning geboekt, met als thema de gastarbeiders. Dat wisten de mensen daar ook. Daarom zeiden we dat we Nederlanders waren, want de Belgen bekogelden ze met stenen."