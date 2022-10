Steekt regering tandje bij om asielcrisis op te lossen? "Dit kan geen uur langer wachten"

Al maanden waarschuwen organisaties als Vluchtelingenwerk Vlaanderen dat het aan het mislopen is in de asielopvang. Het begon met alleenstaande mannelijke asielzoekers die bij gebrek aan opvang buiten moesten slapen. Deze week is er nieuw dieptepunt bereikt, nu blijkt dat ook minderjarigen en gezinnen met kleine kinderen in de kou blijven staan. Blijkbaar is er niet alleen een tekort aan opvangplaatsen, maar kampt ook Fedasil met een personeelstekort.