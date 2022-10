"Talk of the Town Houthalen" brengt verhalen en portretten van kansarmen over gelukkig zijn

In de tentoonstelling “Talk of the Town Houthalen, wat maakt je gelukkig?” bundelen curieus vzw en fotograaf Mies Cosemans verhalen van bezoekers bij vzw Warm Hart, een organisatie die zich richt tot de meest kwetsbaren in onze samenleving. Het zijn verhalen over geluk en hoop van inwoners uit Houthalen-Helchteren zelf. De expo is te zien in vzw Warm Hart tot en met 26 oktober 2022.