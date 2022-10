Nu Bob Dylan vanavond in Vorst Nationaal de smartphone bant: zijn telefoonvrije concerten de toekomst?

“Bob Dylan (81) speelt vanavond vooral voor 40-60-jarigen en een pak 65-plussers, zien we in onze ticketverkoop. Die bezoekers hebben genoeg concerten zonder smartphone meegemaakt”, aldus Berael. “Het publiek van Jack White is ermee vertrouwd, want hij doet dat al jaren. En zijn fans zien er echt de voordelen van, hebben we na zijn show gehoord. Al krijgen we op voorhand altijd vragen van het publiek, ondanks de communicatie over de gang van zaken op onze website en via sociale media en mails.”