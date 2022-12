Loubna Lafquiri Belgisch-Marokkaanse 34 jaar Loubna Lafquiri had pas haar 2-jarige baby aan de crèche afgezet (ze had ook nog twee andere jonge kinderen) en was op weg naar haar werk. Ze was leerkracht sport psychomotoriek in een school in Schaarbeek. Haar man, Mohamed El Bachiri, schreef nadien het boek, Jihad van liefde. 2 jaar na de aanslagen werd in Sint-Jans-Molenbeek het Loubna Lafquiri-plein ingehuldigd.