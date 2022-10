Opheffing tijdelijke captatieverbod op onbevaarbare waterlopen in Limburg 

De droogtetoestand in Vlaanderen is verder verbeterd en daarom heeft de Droogtecommissie besloten van code oranje naar code geel te gaan. De peilen van de waterlopen in Limburg hebben in het algemeen een stijgende trend de afgelopen 2 weken. De grondwaterstanden zijn verder gestegen, maar ze zijn zeker nog niet op een normaal niveau voor deze tijd van het jaar. Omdat er vanaf volgende week opnieuw regen is voorspeld, verwacht de Droogtecommissie niet dat de toestand zal verergeren. Daarom wordt het tijdelijk onttrekkingsverbod dat sinds juli 2022 in de hele provincie Limburg van kracht was opgeheven. Voor drinkwater is er geen probleem, want de verbruikscijfers liggen zeer laag.