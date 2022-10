Loodswezensite aan Scheldekaaien in Antwerpen krijgt ligweide en gazon met bloemen

Hoewel tussen 2024 en 2026 de Loodswezensite volledig wordt heraangelegd, vinden er nu al aanpassingen plaats. "We vinden het belangrijk om zoveel mogelijk te ontharden in de stad en ruimte te geven aan meer groen, zeker op plaatsen waar we aan stadsontwikkeling doen. In afwachting van de volledige heraanleg willen we nu al versneld vergroenen." De werken van die tijdelijke vergroening moeten eind dit jaar klaar zijn.