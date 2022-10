Twee West-Vlaamse gemeentes onder verscherpt toezicht na mogelijke belangenvermenging: “De regels zijn nochtans duidelijk”

Dat Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) de gemeenten nu onder verscherpt toezicht plaatst, roept opnieuw vragen op over de manier waarop lokale politici verstrengeld zijn met immobiliën.

Zo was er al de negatieve audit over de CD&V-burgemeester van Meulebeke, Dirk Verwilst. Of de Pano-reportage over de positie van twee schepenen in Merchtem die in hun eigen gemeente appartementen bouwden. En ook in Sint-Truiden staat de rol van burgemeester Jelle Engelbosch (N-VA) ter discussie, nadat De Morgen berichtte over de aankoop van grond in zijn thuisstad.