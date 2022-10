Veroordeelde pedoseksuele turnleraar opnieuw voor rechter na zelfdoding van slachtoffer kindermisbruik

De naam van de dader werd niet vermeld, maar het gerecht vermoedt dat het om Luc V.P. gaat, die op het moment van het misbruik de leraar catechese van het slachtoffer was. “In die vreselijke afscheidsbrief stond beschreven hoe hij in de kluwen van zijn misbruiker was beland”, aldus de substituut-procureur. "Er zijn zeer grote parallellen met de modus operandi die de beklaagde bij zijn andere slachtoffers gebruikte. Hij gaf hem veel aandacht en cadeaus en ze brachten enorm veel tijd samen door. Uit de polygraaftest blijkt bovendien dat zijn verklaringen over het slachtoffer bijzonder leugenachtig waren.”

De openbaar aanklager eist 1 jaar cel tegen de man, die de feiten staalhard ontkent. “Ik wou dat ik antwoorden kon geven aan de familie, maar ik kan iedereen in de ogen kijken en met het hand op het hart zeggen dat ik die jongen niet heb misbruikt. We hadden een speciale band, ik voelde me heel goed bij hem. Maar meer was het niet.”