Burgemeester van Moorslede Ward Vergote heeft zich "in staat van belangenvermenging" geplaatst, stelt Audit Vlaanderen

Volgens een rapport van Audit Vlaanderen heeft Ward Vergote (VISIE), burgemeester van Moorslede, zich "in een staat van belangenvermenging" geplaatst. Vijf jaar geleden kocht hij op een openbare verkoop een stuk landbouwgrond in de gemeente dat later ambachtelijke zone zou worden. Info die de burgemeester op voorhand had, waardoor hij bij de verkoop ervan 200.000 euro winst maakte.