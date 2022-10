Corona-experts maken "winterplan" bekend: minder PCR-testen, meer vaccins en "goede gewoontes"

Het grootste verschil met de maatregelen bij eerdere golven is dat het gebruik van PCR-testen beperkt wordt. Dat hebben de ministers van Volksgezondheid afgelopen woensdag beslist. Het is dus niet meer nodig om er één aan te vragen als je een hoogrisicocontact had of je ziek voelt. Antigeentesten bij de apotheek of zelftesten kunnen wel altijd en worden ook aangeraden bij symptomen of ziekte.