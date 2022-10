Elektronische betalingen mogelijk verstoord in nacht van zondag op maandag

De interventie is gepland tussen 0.15 uur en 4.30 uur om de hinder te beperken. Het is mogelijk dat sommige elektronische betalingen met Bancontact of internationale betaalkaarten zoals Maestro, Mastercard, Mastercard Debit, Visa en Visa Debit niet uitgevoerd kunnen worden in fysieke winkels, online shops en benzinestations in België. Geldafhalingen aan geldautomaten van de eigen bank zullen niet mogelijk zijn.