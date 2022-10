Gent is blij dat zonnepanelen nu wel op beschermde gebouwen mogen

Volgens schepen van Patrimonium Hafsa El-Bazioui is de stad Gent al een tijdje vragende partij. "We staan volledig achter deze beslissing van minister Diependaele. Vanuit Gent juichen we hernieuwbare energie zeker toe. Uiteraard zijn we ons er van bewust dat het niet op alle monumenten mogelijk zal zijn om zonnepanelen te leggen. Er moet ook rekening gehouden worden met belangrijke uitzichten in de stad. Ik kan wel al zeggen dat er zonnepanelen zullen komen op de Sint-Antonius Abtkerk in Meulestede. Vanuit het stadsbestuur zijn we daar al een tijdje vragende partij voor en met deze aanpassing in het beleid zal de vergunning nu wel toegekend worden."