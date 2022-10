“20 procent Leuvenaars leeft in armoede” zegt het Leuvense collectief tegen armoede

Lieven Verlinden, voorzitter van het Leuvense collectief tegen armoede, zegt dat er wel wat verborgen armoede is in Leuven. “De stad en deelgemeenten tellen veel tweeverdieners met een stevig inkomen. Maar, ook al spreken de cijfers elkaar tegen, het zal ergens tussen 15 en 20 procent liggen. Zoveel mensen kampen met geldtekort. En dat heeft veel gevolgen. De energiecrisis hakt er in. Corona, met veel mentale druk, is nog maar pas achter de rug. En nu dit, mensen durven niets meer ondernemen of uitgeven.”