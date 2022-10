Aantal besmettingen met coronavirus stijgt in alle sectoren, maar daalt in het Brusselse gewest

Volgens de laatste cijfers van Sciensano bedraagt de incidentie bij de algemene bevolking 365. In Brussel is dat 238 voor de afgelopen twee weken. Van 4 tot en met 10 oktober werden elke dag gemiddeld 3.099 nieuwe coronagevallen geregistreerd in heel het land. Dat is een stijging met nog 5 procent tegenover de voorgaande zeven dagen. In diezelfde periode was er in het Brussels gewest wel een daling van het aantal besmettingen met ruim 3 procent.



De ziekenhuisopnames zijn nog toegenomen, maar ook hier gaat de stijging langzamer, zegt Sciensano. In de week van 7 tot 13 oktober belandden er gemiddeld 110 mensen per dag in het ziekenhuis als gevolg van COVID-19, 6 procent meer dan in de week ervoor. In totaal liggen momenteel 1.486 mensen voor of met een coronabesmetting in het ziekenhuis (4 procent meer dan een week eerder), onder wie 67 patiënten die op een afdeling intensive care worden behandeld.



Die week zijn er in de Brusselse ziekenhuizen 72 patiënten opgenomen, een lichte stijging tegenover de 66 opnames in de week daarvoor. Op 13 oktober lagen er in Brussel 226 patiënten met corona in de ziekenhuizen. Daarvan worden er zeven behandeld op intensieve zorgen.