Brand in Iraanse Evin-gevangenis waar mogelijk VUB-professor Djalali vastzit

Het officiële Iraanse persagentschap Irna bevestigt de brand in de Evin-gevangenis in Teheran. Die ontstond volgens Iran na rellen zaterdagavond. Het agentschap beweert dat de gevangenen een van de opslagruimten met kleding in brand hadden gestoken, maar dat is niet bevestigd.

Op sociale media waren ook berichten over schoten in de gevangenis. "De situatie is intussen onder controle en de rust in de gevangenis is teruggekeerd", zegt een veiligheidsverantwoordelijke. Of er slachtoffers zijn gevallen door het vuur, is niet bekend.