"Hoeveel meer kunnen we nog verdragen": Britse kranten zien vertrek van premier Liz Truss als een kwestie van dagen

Opvallend, tot slot: de tabloid The Sun wijdt zijn hele voorpagina aan een foto van acteur Robbie Coltrane in zijn rol als Hagrid uit de Harry Potter-films. Coltrane overleed gisteren. Liz Truss krijgt een klein kadertje rechts bovenaan, maar wel met een veelzeggende titel: "Lame duck Liz on the brink". Truss is een lame duck, een "verlamde eend", een politieke term die aanduidt dat iemand eigenlijk geen macht meer heeft, en ze is op weg naar de uitgang. In de krant zelf onder meer een overzicht van Liz Truss: "40 dagen die eindigden in de grootste politieke meltdown in 300 jaar".