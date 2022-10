Burgers en gemeentebestuur verzetten zich tegen zinloos geweld tijdens een stil bezinningsmoment in Beveren

Hoe gaat het ondertussen met het meisje dat zwaar toegetakeld werd in Beveren? “Het gaat helemaal niet goed met haar,” zegt Maough Zalan Al-Timim, een vriendin van de familie. “Ze durft niet meer buiten komen en wil niets meer zeggen. Zij is echt zwaar getraumatiseerd. Psychologische hulp is hier noodzakelijk maar door de lange wachtlijsten bij de psychologen komt zij ten vroegste pas ergens in november aan de beurt, en dat is wel heel erg”.

De familie van het slachtoffer komt uit Irak en was dat land ontvlucht in de hoop om hier in België veiligheid en geborgenheid te vinden. “En dan gebeurt dit”, benadrukt Maough, “op school dan nog, wat de veiligste plek voor een kind zou moeten zijn. Wij hopen dat gerechtigheid zal geschieden en dat de daders zullen gestraft worden, maar terzelfdertijd moeten zij ook geholpen en begeleid worden, want dergelijk abnormaal gedrag is ziekelijk”.