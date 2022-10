Lichaam van dood meisje (12) teruggevonden in reiskoffer in Parijs

Er is een onderzoek geopend naar ontvoering en moord, omdat het duidelijk is dat er kwaad opzet in het spel is. Voorlopig zijn vier mensen in het kader van dat onderzoek opgepakt, aldus het parket. Over hun identiteit is niets bekend. Het is niet duidelijk of ze effectief iets te maken hebben met de dood van het meisje. Er wordt nog een autopsie uitgevoerd, die meer duidelijkheid moet brengen over haar precieze doodsoorzaak.

Volgens de Franse zender BFMTV zou op beelden van bewakingscamera's in de buurt te zien zijn hoe het meisje thuiskomt na school, maar niet dat ze het gebouw weer verlaat. Op die beelden is ook te zien hoe een jonge vrouw met veel moeite probeert om een duidelijk zware reiskoffer te dragen, aldus BFMTV.