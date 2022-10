Eerste Gents ciderfestival verzamelt lokale brouwers in Santo Gentbrugge

Voor Melanie van brouwerij Druug begon het brouwproces vorig jaar wel erg lokaal. "Het is eigenlijk een beetje een uit de hand gelopen hobby voor ons. Enkele jaren geleden zijn we begonnen met cider te maken om appels en peren te redden van voedselverspilling. Zo gaan we overal bij mensen langs die een overschot hebben aan appels en peren van de oude Belgische rassen om ze te plukken. Je begint dan met een vaatje waar enkele liters in kunnen, maar vorig jaar hebben we in onze achtertuin een container gezet met twee grote vaten. Zo hebben we ook meer controle over het hele proces en kunnen we de smaak perfect zelf regelen. Het is niet altijd even praktisch om het thuis te doen, alles is handmatig, maar we doen het met veel plezier. Als je hier mensen kan zien genieten van het resultaat maakt het dat allemaal waard."