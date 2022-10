Wedstrijd om ter dikste karpers vangen in Paalse plas opnieuw een succes: "Nog nooit zo spannend geweest"

Zeventien teams streden een hele week lang om de zwaarste karpers te vangen in de Paalse Plas in Beringen. Dag en nacht stonden de vissers paraat om in hun toegewezen zone karpers te vangen en opnieuw uit te zetten. Als het totale gewicht van je drie zwaarste vissen op het einde van de week het hoogst is, levert het je een plaats op voor het wereldkampioenschap in Frankrijk, maar ook de andere deelnemers kunnen rekenen op verschillende prijzen.

Organisator Bob Cuyvers van Benelux Carp Qualifier Team is tevreden met het verloop van de wedstrijd: "Het was spannend tot de laatste nacht, iets wat normaal niet echt voorkomt. Er streden 4 teams op het einde mee voor de overwinning, maar plots ving een vijfde team gisterenavond een topvis van 21 kg. Daarmee schoten ze ineens van de vijfde naar de eerste plek. Zo'n spannende wedstrijd hebben we nog nooit gehad. In totaal werden er 51 vissen gevangen, daarbij waren er ook opvallend veel vissen zwaarder dan 20 kg"