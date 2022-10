Jenever à volonté dit weekend in Hasselt op de jaarlijke Jeneverfeesten

Ondanks de dreigende donker wolken in de lucht die af en toe voor een stevige bui zorgden, zat de sfeer in Hasselt goed. De winkelstraten stonden vol mensen op zoek naar een glas jenever of een podium met muziek.

Op zaterdag konden bezoekers op verschillende momenten gratis jenever krijgen in de stad. De voorstelling van de nieuwe jenever aan het Jenevermuseum was het officiële startschot van de jaarlijkse Jeneverfeesten, waarvoor Hasselt bekend is. Om 16 uur stroomde er jenever uit het Borrelmanneke, een fontein in Hasselt, waaruit mensen een uur lang gratis jenever konden drinken.