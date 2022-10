Na verschillende gefilmde vechtpartijen online: "Jongeren beleven realiteit door hun telefoon, meer digitale hygiëne nodig"

"Aan de andere kant heeft die reflex ook te maken met identiteitsvorming", gaat hij verder. "Het doet wat denken aan "drillrap". Dat is een muziekstijl die in 2010 in de VS is opgekomen. Vooral in Nederland is het momenteel erg dominant. Het is een harde en snelle muziekstijl, maar ook de beeldvorming errond is best agressief. Jongeren poseren met zwarte kappen op, messen, geweren… Drillen betekent voor eens stuk ook "weerwraak kunnen nemen". Het is een subcultuur, zeker in Vlaanderen, maar we zien dat de beeldvorming ook breder invloed heeft."