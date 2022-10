Knalfeest voor wereldkampioen gravelfietsen Gianni Vermeersch in supporterscafé in Houthulst

In supporterscafé 't Rooneplezier in Houthulst is gisterenavond tot in de vroege uurtjes de overwinning gevierd van wielrenner Gianni Vermeersch. Vorige week zondag werd hij in Italië de allereerste wereldkampioen in het gravelfietsen. Dat is fietsen met een koersfiets met wat dikkere banden en steviger kader, op onverharde wegen. Gisterenavond landde hij in de luchthaven, om daarna naar het café af te zakken.