Japanse tuin in Hasselt viert dertigste verjaardag met chrysantenkunstwerken

Het Chrysantenfestival vindt elk jaar in oktober plaats in de Japanse Tuin. Maar dit keer is het een speciale editie, omdat de Japanse Tuin net 30 jaar bestaat. “Wij kregen 30 jaar geleden van onze Japanse zusterstad Itami deze Japanse Tuin als magnifiek cadeau”, vertelt Rik Dehollogne, schepen van Toerisme (N-VA) in Hasselt. “Gedurende al die jaren hebben wij ons best gedaan de tuin goed te onderhouden. Zo is het uitgegroeid tot één van de topattracties van de Stad Hasselt met ongeveer 100.000 bezoekers per jaar van over heel het land, die komen proeven van de Japanse cultuur.”

Het Chrysantenfestival en de tentoonstelling ‘Flow of Life’ duren nog tot 23 oktober.