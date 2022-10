Twee broers veroordeeld tot 40 jaar cel voor moord op bekende Maltese onderzoeksjournaliste in 2017

Daphne Caruana Galizia was een van de bekendste journalisten van Malta. Op 16 oktober 2017 kwam ze om het leven door een autobom toen ze op weg was naar huis. De bom was onder de zetel van de bestuurder geplaatst en was zo krachtig dat het autowrak over een muur vloog en in een veld terechtkwam.

Twee broers zijn nu veroordeeld tot een gevangenisstraf van elk 40 jaar. Ze moeten ook elk een boete van 50.000 euro betalen. De twee mannen pleitten aanvankelijk onschuldig, maar bekenden tijdens het proces dan toch dat ze de autobom geplaatst hadden. Een derde medeplichtige kreeg eerder al 15 jaar cel nadat hij schuld had bekend.