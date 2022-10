Nederlander krijgt 13 jaar cel in Canada wegens afpersing Amanda Todd, Canadese tiener die zelfmoord pleegde na "sextortion"

"Het ruïneren van Amanda's leven was het nadrukkelijke doel van C., helaas heeft hij dat bereikt", zei de rechter. Dat C. zich jarenlang bezighield met sextortion van het jonge tienermeisje, rekent de rechter hem zwaar aan. "Met technologische middelen, waarbij hij zijn eigen identiteit verdoezelde, kreeg C. informatie over Amanda die hij gebruikte bij zijn criminele daden. Hij manipuleerde Amanda met vriendelijke aansporingen en bedreigingen die hij ook waarmaakte", verklaarde de rechter haar oordeel.

Nederland leverde C. in 2020 uit aan Canada, waar een jury hem schuldig achtte. Hij werd in 2018 in Nederland ook al eens veroordeeld voor soortgelijke feiten, namelijk digitale stalking en afpersing van tientallen meisjes en een aantal mannen. Ook die slachtoffers zette hij aan tot seksuele handelingen voor de camera om ze vervolgens te chanteren. Hij kreeg in Nederland een gevangenisstraf van meer dan 10 jaar. Die straf zal hij nu eerst moeten uitzitten in Nederland, om daarna zijn nieuwe straf in Canada uit te zitten.