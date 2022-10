AZ Rivierenland in Rumst opent nieuwe ziekenhuisvleugel: "Goede tweedelijnszorg garanderen in de toekomst" 

Exact twee jaar na de start van de bouwwerken opent AZ Rivierenland de deuren van een nieuwe ziekenhuisvleugel in Rumst. "Het gaat om een vernieuwing van een aantal diensten. We investeren ruim 17 miljoen zonder enige subsidies. Het is een gezamenlijke investering met de artsen zodat we in onze regio goede tweedelijnszorg kunnen blijven aanbieden", legt afgevaardigd beheerder Bart Van Bree uit.