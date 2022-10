Humanitaire crisis dreigt in Nigeria: 1,4 miljoen mensen op de vlucht door aanhoudende overstromingen

Een van de meest getroffen regio's is de deelstaat Kogi. In de centrale stad Lokoja gebruiken inwoners kano's om hun huizen in en uit te gaan. Gezinnen die een tweede verdieping hebben, hokken er soms met 20 tot 30 mensen samen in enkele kamers, tussen de spullen die ze op de benedenverdieping konden redden. Sommigen geven ook de buren onderdak.

Lokoja ligt aan de samenvloeiing van de Benue en de Niger, twee van de langste rivieren in Afrika. Er zijn hier tijdens het regenseizoen geregeld overstromingen, maar de omvang is dit jaar duidelijk groter dan de voorbije jaren. Volgens Rode Kruismedewerkers in Nigeria gaat het om de ergste overstromingen in decennia.