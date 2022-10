Uitzonderlijke beelden: orka spoelt aan in Cadzand, burgemeester: "Nog nooit meegemaakt"

Volgens Moreau zijn er in België geen waarnemingen bekend. "En we moeten teruggaan tot 1850 voor de laatste aangespoelde orka. In mei dit jaar is er een orka via het Kanaal de Seine in gezwommen richting Parijs. Dat dier heeft het niet overleefd."

Deze orka heeft volgens Moreau wel goede overlevingskansen. "Orka's zijn beter bestand tegen ondiep water dan walvissen. Het wordt pas problematisch eens het dier op het strand belandt. Zolang de orka gezond is, heeft het dier een redelijke overlevingskans."



Als verklaring voor dit uitzonderlijke fenomeen kijkt Moreau richting klimaatverandering. "Al is het moeilijk om conclusies te trekken op basis van het voorkomen van één individu van een zeldzame diersoort", waarschuwt hij.

"Mogelijk zijn de dieren in de war door de klimaatopwarming, omdat de parameters van het zeewater veranderen. Ook de aanwezigheid van mogelijk voedsel speelt een rol. Orka's in de Noordzee leven vooral van haring, waar jarenlang zware overbevissing op is geweest. Dat evenwicht is nu beter, waardoor de dieren zuidelijker kunnen opduiken."