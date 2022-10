Parket voert onderzoek naar geënsceneerde zelfdoding in Sint-Gillis

"Afgelopen woensdag werd de politie opgeroepen om een verhanging vast te stellen in de Merodestraat in Sint-Gillis”, zegt Willemien Baert van het Brusselse parket, die daarmee een bericht van de Franstalige krant La Dernière Heure bevestigt. De politie werd verwittigd door een buur, die het slachtoffer zag hangen. "Bij de aankomst van de politie heeft de dienst 100 het overlijden van het slachtoffer, een vrouw van 60 jaar, vastgesteld” volgens Baert. "Het parket van Brussel werd gecontacteerd en heeft verschillende onderzoeksdaden bevolen. Er werd een gerechtelijke perimeter ingesteld in afwachting van de vaststellingen van de wetsdokter en het labo die ter plaatse zijn afgestapt. Er werd een onderzoeksrechter gevorderd voor feiten van doodslag."

Hoe de vrouw precies om het leven is gekomen, is voorlopig nog niet duidelijk. Het parket vermoedt dat er kwaad opzet in het spel is.