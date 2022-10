Pensioenakkoord weer naar regeringstafel omdat hervorming te veel kost

Van het principe van de pensioenbonus wil Vandenbroucke dus niet afwijken. Tegelijk blijft Vandenbroucke ijveren voor extra hervormingen. "Ik heb de Europese Commissie niet nodig om te beseffen dat er nog werk is aan ons hele sociale systeem, dat we mensen in gezonde omstandigheden langer moeten kunnen laten doorwerken. In de zomer hebben we al gezegd dat dit geen eindpunt was. En dat hebben we nu bij de bespreking rond de begroting herhaald."