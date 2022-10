Roemeense man (43) uit Anzegem aangehouden voor mensensmokkel en economische uitbuiting

De aanhouding van de Roemeense man houdt verband met twee Roemeense families. Ze zijn actief in sloopwerken en in bedrijven die afval sorteren. Zij ronselen landgenoten die in ons land in slechte omstandigheden onderdak krijgen. Ze worden ook onderbetaald voor hun werk.

Zaterdag werden daarom huiszoekingen uitgevoerd in Anzegem, Deerlijk en Kortrijk. De man is aangehouden voor zijn mogelijke rol in mensenhandel door economische uitbuiting, zwart werk, georganiseerde schijnzelfstandigheid en uitkeringsfraude tijdens de coronacrisis.

Eén van de betrokken families werd eerder al veroordeeld voor gelijkaardige feiten.