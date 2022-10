Na videoclip en interview draait geruchtenmolen op volle toeren: treden Spice Girls in 2023 weer op mét Victoria Beckham?

Wie de geruchten nog meer aanwakkert, is Emma "Baby Spice" Bunton. In een interview voor de nostalgische podcast "Back then when" heeft ze verteld dat ze met Victoria Beckham gesproken heeft over de mogelijkheid om opnieuw deel uit te maken van de Spice Girls. Er zijn geruchten dat de groep volgende zomer zijn opwachting maakt op Glastonbury, het grootste Britse festival. Er is voorlopig nog geen enkele artiest aangekondigd voor de editie van 2023, ook al start de ticketverkoop begin november.

"Ik hoop het, maar als ik eerlijk ben: we zijn nog niet geboekt", reageert Bunton. "Al heb ik deze week zelf ergens gelezen dat we al gevraagd zijn, en dat de gesprekken vrij vergevorderd zijn. We hebben allemaal onze telefoons gecheckt, en niemand heeft ons al iets gevraagd! Al zou het geweldig zijn. En daar heb ik ook met Victoria over gesproken, en ik denk dat zij het ook ziet zitten." Afwachten op welke manier de #spicetour23 vorm krijgt.