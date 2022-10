Zeker 28 doden bij explosie in steenkoolmijn in Turkije, tientallen mijnwerkers vast op diepte van 300 meter

De oorzaak van de ontploffing is nog niet duidelijk. Volgens de Turkse minister van Binnenlandse Zaken is ze mogelijk veroorzaakt door brandbare gassen in de mijn. Er is een onderzoek gestart.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft een binnenlandse reis geschrapt en zal naar Amasra reizen om de reddingsoperatie te coördineren. "We hopen dat er niet nog meer doden vallen, dat onze mijnwerkers gered worden. Al onze inspanningen zijn daarop gericht", zei de president.

De voorbije jaren vonden in Turkije wel vaker ernstige mijnongelukken plaats, deels als gevolg van slechte veiligheidsvoorschriften. De meest dodelijke mijnramp dateert van 2014. In Soma, in het westen van het land, kwamen toen 301 mensen om het leven na een brand in een koolmijn.