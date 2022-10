Katalysator onder auto weggesneden in Nieuwpoort: tweede keer in zelfde straat, in twee weken tijd

De nieuwe diefstal werd deze ochtend vastgesteld in de Jozef Cardijnlaan in Nieuwpoort. De eigenaar van een Toyota merkte zaterdagochtend op hoe de katalysator weggesneden was vanonder zijn wagen. De eigenaar deed daarop meteen aangifte bij de politie. Wanneer de diefstal precies gebeurde is niet duidelijk. De auto stond de voorbije negen dagen op dezelfde plaats geparkeerd en dus kan de diefstal ergens deze week gebeurd zijn. Het is wel al de tweede identieke diefstal in de Jozef Cardijnlaan in twee weken tijd. Op zondag 2 oktober stelde een vrouw vast hoe de katalysator van haar Toyota Auris verdwenen was. De auto stond geparkeerd op haar vrij toegankelijke oprit.