Getroffen inwoners van gasexplosie in Oostende hebben nog altijd geen drinkbaar water

Door de gasontploffing van donderdag waren ook de waterleidingen beschadigd. Drinkwatermaatschappij Farys startte vrijdagavond met de herstellingswerkzaamheden. De bewoners beschikken opnieuw over water, maar dat is nog niet drinkbaar. Gisterenochtend werden stalen van het water genomen. In de loop van maandag zullen de resultaten bekend zijn. Als de waterkwaliteit het hele weekend goed is, krijgen de inwoners wellicht in de loop van maandag terug drinkbaar water. Ondertussen kunnen de bewoners flessenwater afhalen.

Bij de hevige gasontploffing op de hoek van de Christinastraat en de Ooststraat raakten donderdag heel wat woningen in de omgeving beschadigd. Het pand waar de ontploffing gebeurde, zal in de loop van volgende week worden gesloopt. Tot vanmiddag is er politiebewaking. De gemeentelijke fase van het rampenplan is zaterdagochtend al beëindigd.