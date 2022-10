Wie overleeft het langst, Liz Truss of een krop sla? Britse tabloid steekt de draak met de premier

"Wel, die 39 dagen gingen geweldig vlotjes, Liz!", geeft de Daily Star vandaag als bespiegeling van de dag mee. Maar het gaat nog een stap verder. Gisteren zette de krant een webcam op waar je live kan kijken naar een foto van Liz Truss en een krop ijsbergsla. De centrale vraag: wie zal het langst overleven, de premier of de sla? Ook op de voorpagina vandaag staan allerlei verwijzingen naar ijsbergen, sla en een verlepte premier.



"Wat is het verschil tussen Liz Truss en de Titanic? De ene zonk slechts enkele weken na vertrek. De andere is de Titanic", schrijft de krant. "In amper 39 dagen heeft ze de markten schrik aangejaagd, miljoenen mensen in hypotheekmiserie gestort en het pond naar net geen laagterecord zien vallen. We vragen ons af of ze nog langer in Downing Street zal rondhangen dan nodig is voor een natte sla om te vergaan."

De sla werd gekocht in een supermarkt voor een luttele 60 pence (ongeveer 69 eurocent, red) en wordt niet koel bewaard. Op dag 2 werd de krop sla al uitgerust met oogjes en een blonde pruik. De Daily Star staat niet bekend om zijn fijngevoeligheid of om zijn sympathie voor de Britse premier, zoveel is duidelijk.