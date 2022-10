West-Vlaamse ouders maken meest gebruik van kraamzorg

Je baby een badje geven, je huishouden doen, eten maken, soms is het als kersverse ouder moeilijk te combineren. De dienst kraamhulp helpt dit op te vangen. Tot enkele maanden na de bevalling kunnen ouders hun hulp inroepen.

Opvallend, uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers (CD&V) opvroeg, valt het verschil tussen West-Vlaanderen en de andere provincies enorm op. "Maar liefst 31,28 procent van de West-Vlaanderen liet zich helpen door kraamhulp. Gevolgd door Oost-Vlaanderen met net geen 20 procent. Antwerpen bengelt achteraan met 16,76 procent.

De reden voor dat verschil is duidelijk: "In West-Vlaanderen profileren diensten voor gezinszorg zich sterker op die kraamzorg. Dat is een groot verschil met Antwerpen waar er geen dienst is die zich daarin specialiseert", vertelt Schryvers. "Toch is kraamzorg een enorme meerwaarde. Het maakt bijvoorbeeld dat eventuele problemen zoals een depressie sneller gedetecteerd worden en opgevolgd."