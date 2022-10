Vanaf nu is het elke dag carnaval in Aalst met interactieve wandeling

"Dit is ongezien" stelt schepen van Toerisme Caroline De Meerleer (N-VA). "We willen op een hedendaagse manier Aalst Carnaval én de waarde ervan voor de Aalstenaars laten zien." De wandeling is er ook voor iedereen. "Of het nu gaat om rasechte carnavalisten, gezinnen met jonge kinderen of een groep collega's, iedereen zal worden ondergedompeld in de carnavalsbeleving die op de verschillende hotspots in de stad wordt gecreëerd.”, luidt het bij De Meerleer.