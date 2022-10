Beringen gaat voor langste laken tegen armoede: "Symbolisch laken van 270 meter lang"

Een dag vóór de internationale dag tegen de armoede kwamen tientallen witte lakens in Beringen reeds op imposante wijze in het straatbeeld. Verschillende Beringenaren brachten hun laken binnen bij de gemeente om mee te werken aan de strijd tegen armoede. Want ook in Beringen vormt armoede een probleem volgens Burgemeester Thomas Vints (CD&V): "In Beringen leeft ongeveer 1 op de 6 mensen in kansarmoede, dat zijn natuurlijk cijfers die we liever zien dalen. Daarom hebben we sterk en symbolisch proberen in te zetten op de Internationale dag tegen Armoede op 17 oktober."