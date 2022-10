"Day of justice" in Brussel: enkele duizenden mensen betogen voor vrije meningsuiting en tegen het politieke beleid

Het is niet de eerste keer dat er geprotesteerd wordt tegen onder meer het coronabeleid, de klimaatmaatregelen, het politieke beleid en de pers in ons land. Nu bundelen verschillende organisaties de krachten in wat ze zelf het "Day of justice"-protest noemen. Doel van de protestactie is volgens de organisatoren om "de samenleving te veranderen, als een team".