Oscarcampagne van Lukas Dhont maakt vliegende start: hoofdprijs voor "Close" op filmfestival in New York

Nu heeft het hartverwarmende verhaal over Leo en Remi ook een gevoelige snaar geraakt in de Verenigde Staten. "Close" werd er gisteren bekroond met de prijs voor beste verhalende film op het Hamptons International Film Festival. Voorzitter van de jury dit jaar was Rajendra Roy, hoofdcurator van de filmafdeling van het New Yorkse Museum of Modern Art (MoMa). Hij zetelt ook in de organisatie achter de Oscars.