Dag van het Zoniënwoud doet wandelaars eikels rapen

Net als in andere bossen in Vlaanderen zijn er uitzonderlijk veel eikels. In het Arboretum in Tervuren hingen netten om die eikels op te vangen. Bedoeling is om ze te gebruiken voor het planten van nieuwe wintereiken op andere plaatsen. Wintereiken kunnen goed tegen de droogte en hoge temperaturen. Mensen konden ook zelf eikels rapen en kregen uitleg van een boomkweker.