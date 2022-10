"Los het op of er komen boetes": staatssecretaris Consumentenbescherming Eva De Bleeker is klachten over energieleveranciers beu

In hetzelfde gesprek kwamen ook de kerncentrales ter sprake. In zijn State of the Union liet premier De Croo verstaan dat het mogelijk is om meer dan de twee kerncentrales waarvoor de afspraak al gemaakt is, open te houden.

"De bevoorradingszekerheid gaat altijd voor en we sluiten dus geen enkele technologie uit. Momenteel worden er gesprekken met Engie gevoerd over twee kerncentrales, om die open te houden met het oog op de winter van 2026-2027", zegt Van der Straeten. "Dat zijn pittige gesprekken, want de belangen zijn groot, voor de beide partijen aan tafel. Maar we rekenen echt op die kerncentrales, dus we moeten snel weten waar we aan toe zijn."