"De dag dat ik vluchtte voelde absoluut niet als de beste dag van mijn leven": een van de kinderen van het "Ruinerwoldspookgezin" schrijft boek

Nu, drie jaar later schrijft Israel in zijn boek "Wij waren. Ik ben. Weg uit Ruinerwold" over zijn ervaringen. Via een stiekem aangekochte smartphone kreeg Israel uiteindelijk toegang tot het internet. Op die manier kwam hij er langzaamaan achter dat het evangelie en de verhalen die zijn vader verkondigde, niet klopten. Het zorgde voor barsten in zijn geloof. Hij kon zijn eigen identiteit ontwikkelen. Dat was niet makkelijk. "Het was heel beklemmend om mezelf te ontdekken en te ontwikkelen", zegt Israel in "De zevende dag".