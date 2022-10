Minecraft maakte axolotls populair als huisdier in Nieuw-Zeeland, maar mensen zijn ze nu liever kwijt

Een op zijn minst merkwaardig dier dus, dat er dan wel speciaal uitziet, maar niet zo makkelijk te houden is als huisdier. Dierenopvangcentra in Nieuw-Zeeland krijgen de laatste tijd veel meer aanvragen van mensen die van hun axolotl(s) af willen. De opvangdienst Wellington Amphibian and Reptile Rescue luidde afgelopen week de alarmbel bij Radio New Zealand. Ze krijgen steeds meer axolotls binnen, vorige week waren het er 25 in een dag. Axolotl Rescue New Zealand in Dunedin vangt momenteel 2.000 axolotls op, vorige week kwamen er 600 dieren in de opvang, klinkt het aan The Guardian.

Volgens Danni Mokomoko, eigenaar van Wellington Amphibian and Reptile Rescue, is de stijging onder meer te danken -of te wijten- aan het succes van het videospelletje Minecraft. "Axolotls zijn onlangs in het spel geïntroduceerd, en kinderen zijn er dol op. Ik denk dat ouders de dieren zien als een makkelijk huisdier, maar dat zijn ze echt niet", vertelt hij aan Radio New Zealand.