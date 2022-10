Ex-directeur Tuinbouwschool Merchtem dient klacht in bij politie na intimidatie en poederbrieven

Veertien dagen geleden kreeg Dirk Legroux een groene brief in de bus met wit poeder in. “Het was een witte substantie, ik voelde wel meteen een slechte prikkel en deed aangifte bij de politiezone Asse, Merchtem, Opwijk, Wemmel (AMOW)”, zegt Dirk. “De brief werd vernietigd, ik heb er verder niks van gehoord. Nu kwam er een groene brief met wit poeder toen bij mijn moeder Maria Meersman (83) die naast mij woont. Dat is wel echt schrikken. Ik heb de politie gecontacteerd en klacht ingediend. De brief en het poeder zijn meegenomen voor onderzoek in het labo. Ik zou niet weten wie mij en onze familie viseert.”