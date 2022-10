Nu al stormloop op vuurwerk in Baarle-Hertog: "Twee jaar geleden stonden we nu alleen in de winkel" 

Al sinds de laatste week van september is het opvallend druk bij de zes vuurwerkwinkels in het centrum van Baarle-Hertog. Drukker dan anders voor midden oktober. Er staan lange rijen wachtenden en vuurwerkverkopers moeten constant nieuwe voorraden halen omdat hun opslag in de bunkers aan de winkels beperkt is. "We merken dat mensen dit jaar eerder komen dan anders. Dat kwam als een donderslag bij heldere hemel. We zitten in de opstartfase maar bijten door. Het is ook herfstavakantie in Nederland. Vandaar waarschijnlijk de explosie. Daarna zal het wel weer wat afnemen", zegt Pieter Loots van vuurwerkhandel Loots.